Отношения Украины и Польши ухудшаются из-за конфликта вокруг экспорта зерна, заявил бывший министр сельского хозяйства Польши Ян Кшиштоф Ардановский.

Об этом он сказал в интервью польскому изданию Fronda.

"Именно в польской деревне огромное количество граждан Украины, в основном женщины с детьми, нашли помощь, руку помощи, заботу и крышу над головой. И теперь польские фермеры действительно начинают задумываться, а есть ли вообще смысл помогать Украине, которая, видимо, ожидает, что мы пожертвуем собственным сельским хозяйством", - сказал Ардановский.

Он призвал Киев принять позицию Варшавы, которая запрещает экспорт украинского зерна в свою страну, чтобы сохранить собственное сельское хозяйство, которое не может конкурировать с низкими ценами на украинскую продукцию.

"Я очень разочарован изменением риторики украинских политиков во главе с президентом Зеленским, которые начинают ругать Польшу за то, что она пытается отстаивать свои интересы. Мы оказали Украине огромную помощь, может быть, даже больше, чем могли себе позволить. Поэтому мы вправе ожидать, что Украина тоже поймет наши нужды и интересы", - сказал экс-министр.

Польша и еще четыре европейские соседа Украины призывают ЕС продлить действующий запрет на импорт четырех видов украинского зерна после 15 сентября. Зеленский уже раскритиковал эти намерения стран Восточной Европы.

В последние дни между Украиной и Польшей также возник конфликт из-за слов польского чиновника, что Киев недостаточно благодарен Варшаве.