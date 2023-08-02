Телеграм-каналы, близкие к "вагнеровцам", опубликовали фотографию одного из наемников непосредственно на границе с Польшей.

В описании к фото приводилось заявление Лукашенко про желание наемников "сходить на экскурсию" в Жешув и Варшаву.

Достоверность фото не была подтверждена.

Позже оказалось, что фото было фейковым. В сети нашли оригинал - фото военного на границе с Польшей, но с польскими шевронами, а не "Вагнера".

Вчера Лукашенко сказал, что переброска "вагнеровцев" на границу к Польше не связана с планами вторжения в нее, а его заявление про "экскурсию" было шуткой.

Накануне в США заявили, что привержены пятой статье НАТО про коллективную оборону, когда нападение на одного из членов Альянса считается нападением на всех членов.

Война в Украине идет уже 525-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Одним из самых активных остается Запорожское направление. РФ также продолжает попытки атаковать в Донецкой и Луганской области.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.