Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал дипломатический конфликт с Польшей.

"Мы не дадим никаким политическим мгновениям испортить отношения между украинским и польским народами, а эмоциям точно стоит остыть. Свобода и благо наших народов, ценности нашей Европы и победа над общим российским врагом – превыше всего", - написал президент.

Зеленский заявил, что Украина очень ценит "историческую поддержку Польши".

Конфликт с Варшавой возник из-за высказывания сотрудника польской администрации президента, что Киев недостаточно ценит поддержку Польши.

После чего польского посла в Украине Бартоша Цихоцкого вызвали в МИД Украины. Спикер украинского МИД Олег Николенко сообщил, что посла Цихоцкого вызвали в ведомство и сказали, что такие заявления "не соответствуют действительности и являются неприемлемыми".

В ответ МИД Польши вызвал к себе украинского посла.

Ранее мы писали, что премьер Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал решение Украины вызвать польского посла в МИД.