На фоне появления "вагнеровцев" в соседней Беларуси Польша удваивает свою армию с трех до шести дивизий.

Об этом сообщил вице-премьер Ярослав Качиньский, его слова приводят польские СМИ.

"Наша армия, ранее состоявшая из трех дивизий, будет иметь их шесть. Со временем, вероятно, еще будет запасная дивизия. Это тоже дивизия, но немного в другом составе", - сказал он, не раскрыв детали.

Согласно заявлению Качиньского, польская армия будет самой сильной сухопутной армией в Европе и будет служить фундаментом для обороны всего восточного фланга НАТО.

Также Качинский осторожно раскритиковал концепцию НАТО, которая предполагает сначала сдачу территорий врагу и только потом их освобождение. И дал понять, что Польша рассчитывает только на себя при обороне своих восточных границ.

"Последние десятилетия всегда, по крайней мере потенциально, районы к востоку от Вислы были наиболее опасными и согласно определенным концепциям восточного фланга НАТО должны были быть просто оставлены, переданы противнику, и только потом должна была быть контратака и их возвращение", — подчеркнул Качиньский.

Текущий план развития польских вооруженных сил включает увеличение численности армии до 300 тысяч военнослужащих. Численность бойцов будет доводить до этого показателя последовательно, уточнил министр обороны Мариуш Блащак.

Для этого поляки приняли закон о добровольной воинской службе.

Между тем в польских СМИ уже анализируют возможные сценарии действий против Польши "вагнеровцев", которые осели в Беларуси.

Также в Польше активно обсуждают заявления о намерениях "вагнеровцев" сходить на экскурсию "в Варшаву и Жешув".