Владимир Зеленский может лично приехать в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. Ожидается, что президент Украины представит там свою "формулу мира" – план из 10 пунктов, призванный остановить войну.

Об этом пишет Bloomberg.

Участия Путина источники агентства не ожидают из-за ордера на арест Международного уголовного суда. В Кремле заявили, что у президента РФ "пока нет планов" посетить Генассамблею.

Ранее Зеленский назвал главное условие для начала мирных переговоров с Россией.

Мирные переговоры Украины с Россией возможны только после вывода российских войск с украинских территорий.

"Сегодня я четко сказал неоднократно на нашей встрече: допустить любые переговоры с Россией сейчас, когда оккупант на нашей земле, – это значит заморозить войну, заморозить боль и страдания", – сказал Зеленский.

Известно, что в сентябре прошлого года Офис президента Украины опубликовал проект по гарантиям безопасности.

Мы подробно разбирали, почему снова заговорили о "формулах мира" и "корейском сценарии" по войне в Украине и что означает проект гарантий безопасности, предложенный Украиной.