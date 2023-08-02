Отношения Польши и Украины ухудшились из-за недавнего дипломатического конфликта. Страны еще "не пришли к согласию" по многим вопросам.

Об этом заявил замглавы польского МИДа Павел Яблоньский в эфире радиостанции RMF.

"Из-за высказываний некоторых представителей Украины отношения в последнее время не самые хорошие. Никто этого не скрывает. У меня такое впечатление, что это связано с тем, что, к сожалению, там появились какие-то эмоции. Мы понимаем, что государство подвергается нападению, но оно также не должно нападать на своих союзников", - сообщил Яблоньский.

Также чиновник отметил, что Польша поддерживает Украину в той мере, в какой это отвечает национальным интересам Польши и добавил, что "так было и будет всегда".

В частности, он вспомнил волынскую трагедию.

"Для нас волынское преступление – это геноцид. Этот геноцид до сих пор не урегулирован. Мы просто хотим говорить об этом честно и открыто, чтобы жертвы были эксгумированы и их память почтили. Этот вопрос должен быть решен", - сказал представитель МИДа.

Ранее премьер Польши Моравецкий раскритиковал решение Украины вызвать польского посла в МИД из-за высказывания госсекретаря Канцелярии президента Пшидача о том, что Киеву "следовало бы начать ценить ту роль, которую Польша играет для Украины в последние месяцы и годы".

Напомним, руководитель офиса по вопросам международной политики в администрации президента Польши Марчин Пшидач заявил в интервью польским СМИ, что Украина получила большую поддержку от Польши и ей "стоило бы начать ценить" это. После этого заявления польского посла в Украине Бартоша Цихоцкого вызвали в МИД Украины. Спикер украинского МИД Олег Николенко сообщил, что посла Цихоцкого вызвали в ведомство и сказали, что такие заявления "не соответствуют действительности и являются неприемлемыми".