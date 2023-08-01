Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал решение Украины вызвать польского посла в МИД из-за высказывания Марчина Пшидача.

Об этом он написал в Твиттере.

"Вызов польского посла - представителя страны, единственной оставшейся в Киеве в день вторжения России в Украину - в МИД Украины не должен был состояться. В международной политике, в условиях продолжающейся войны и с учетом огромной поддержки, которую Польша оказала Украине, таких ошибок быть не должно. Мы всегда будем защищать доброе имя Польши, ее безопасность, и интересы ни одной другой страны никогда не преобладают над интересами Республики Польша", – написал Моравецкий.

Напомним, руководитель офиса по вопросам международной политики в администрации президента Польши Марчин Пшидач заявил в интервью польским СМИ, что Украина получила большую поддержку от Польши и ей "стоило бы начать ценить" это. После этого заявления польского посла в Украине Бартоша Цихоцкого вызвали в МИД Украины. Спикер украинского МИД Олег Николенко сообщил, что посла Цихоцкого вызвали в ведомство и сказали, что такие заявления "не соответствуют действительности и являются неприемлемыми".

В ответ МИД Польши вызвал к себе украинского посла.