Сегодня ночью Ровенская область подверглась массированной атаке беспилотниками. В результате обстрела РФ уничтожена нефтебаза.

Об этом сообщает глава Ровенкой ОВА Виталий Коваль.

"Ночью Ровенщина подверглась массированной атаке беспилотниками. К сожалению, разрушена нефтебаза под Дубно. Жертв – нет", - написал Коваль.

Химический и радиационный фон в норме. Эвакуация населения применяться не будет.

На месте происшествия работают 45 спасателей, 14 единиц техники. Задействованный пожарный поезд. Работают и соответствующие следственные комиссии во главе с руководителями силовых структур области.

Напомним, вчера в Запорожье во время вечернего обстрела погибли два человека. Удар пришелся по жилому кварталу.

Также накануне россияне трижды обстреливали из тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровской области. Погиб 18-летний молодой человек. Еще три человека пострадали – мужчины 21, 35 и 44 лет. У них минно-взрывные травмы и осколочные ранения.

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