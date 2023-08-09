С вечера РФ трижды обстреливала Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщает глава ОВА Сергей Лысак.

Из тяжелой артиллерии россияне обстреляли Никополь и Марганецкую громаду.

Погиб 18-летний молодой человек. Еще три человека пострадали – мужчины 21, 35 и 44 лет. У них минно-взрывные травмы и осколочные ранения.

Повреждена церковь, 5 частных домов, 2 хозяйственные постройки, авто, несколько линий электропередач.

Война в Украине идет уже 532-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 9 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На Запорожском направлении российские войска пошли в контратаку под Работино, чтобы восстановить утраченное положение. В Херсонской области украинский спецназ форсировал Днепр и высадился на левом берегу, западнее села Казачьи Лагери, утверждает военный обозреватель BILD Юлиан Репке.

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