РФ обстреляла из артиллерии и "Градов" Никополь, повреждены два лицея, газопровод и частные дома
Ночью 8 августа войска РФ четыре раза обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Враг бил из тяжелой артиллерии и "Града".
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
В Никополе повреждены сразу два лицея, изуродовано админздание, а еще –12 частных домов, две хозяйственные постройки, авто, газопровод и четыре линии электропередач.
В Покровской общине снаряды попали в энергетический объект.
Обошлось без погибших и пострадавших.
Накануне ночью россияне ударили ракетой по Днепропетровской области, возник пожар.
Также 4 августа ночью Россия обстреляла Днепропетровскую область из РСЗО и тяжелой артиллерии.
Война в Украине идет уже 531-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 августа 2023 года в онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Самые тяжелые бои на Купянском направлении, где РФ пытается вернуть утраченные территории. На Южном фронте - в Запорожской области, по данным Минобороны Украины, у ВСУ есть тактические продвижения, но их затрудняет российская оборона.
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