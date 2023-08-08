Ночью 8 августа войска РФ четыре раза обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Враг бил из тяжелой артиллерии и "Града".

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В Никополе повреждены сразу два лицея, изуродовано админздание, а еще –12 частных домов, две хозяйственные постройки, авто, газопровод и четыре линии электропередач.

В Покровской общине снаряды попали в энергетический объект.

Обошлось без погибших и пострадавших.

Накануне ночью россияне ударили ракетой по Днепропетровской области, возник пожар.

Также 4 августа ночью Россия обстреляла Днепропетровскую область из РСЗО и тяжелой артиллерии.

Война в Украине идет уже 531-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Самые тяжелые бои на Купянском направлении, где РФ пытается вернуть утраченные территории. На Южном фронте - в Запорожской области, по данным Минобороны Украины, у ВСУ есть тактические продвижения, но их затрудняет российская оборона.

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