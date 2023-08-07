В ночь на 7 августа россияне ударили ракетой по Днепропетровской области. В Синельниковском районе раздался взрыв. Возник пожар, который спасатели уже потушили.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

По его словам, другие последствия атаки выясняются. Обошлось без погибших и пострадавших.

Губернатор добавил, что к утру российская армия обстреляла Мировскую общину на Никопольщине. Туда прилетели снаряды из тяжелой артиллерии. Информация о последствиях удара уточняется.

Накануне российские войска обстреляли село в Купянском районе, погибла женщина.

Война в Украине идет уже 530-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне активизировались на Сватовско-Купянском направлении, где они уже несколько недель ведут наступление. При этом РФ пытается продвинуться к Купянску. Что касается Бахмута, то, по данным Wall Street Journal, украинское продвижение под Бахмутом замедлилось "из-за жесткой российской обороны и контратак".

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