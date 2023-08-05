За минувшие сутки российские войска совершили 52 обстрела Херсонской области, выпустив 271 снаряд из минометов, артиллерии, танков, БПЛА и авиации. По городу Херсон враг выпустил 13 снарядов.

Об этом сообщает глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в телеграм-канале.

По его информации, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, из-за обстрела четыре человека получили ранения.

Ранее "Страна" писала, что РФ ночью обстреляла Корабельный район Херсона, снаряды попали в жилые дома, две женщины ранены.

Вчера россияне повторно обстреляли больницу Карабелеша в Херсоне, где накануне от попадания снаряда погиб молодой врач.

Также россияне дважды за одно утро обстреливали главный храм Херсона, ранены четверо спасателей.

Война в Украине идет уже 528-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Украинское командование и украинские военные паблики заявляют о продвижении ВСУ к югу от Бахмута в районе Клещеевки-Курдюмовки. Вчера минобороны РФ заявило с утра об атаке морских дронов на базу флота в Новороссийске. А сегодня утром в России официально подтвердили удар по танкеру к югу от Керченского пролива.

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