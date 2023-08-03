В Херсоне во время обстрела получил ранения волонтер из Норвегии.

Об этом сообщает 3 августа Херсонская областная военная администрация в своем Telegram-канале.

По ее информации, волонтер из Норвегии попал под обстрел центра города около 16:50 и получил ранения. Его госпитализировали в местную больницу.

В ОВА добавили, что его жизни ничего не угрожает.

Напомним, сегодня россияне дважды за утро обстреляли главный храм Херсона, ранены четверо спасателей.

Также под удар в Херсоне попал троллейбус, ранения получили три человека. Один из них госпитализирован в тяжелом состоянии.

Война в Украине идет уже 526-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 августа 2023 года в онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера россияне запустили по Украине 23 дрона-камикадзе. Около десятка из них были сбиты в Киеве. Остальные беспилотники атаковали Измаил Одесской области. Их целью была портовая инфраструктура на Дунае. Дроны попали по элеватору, зернохранилищу и административным зданиям - порту и морвокзалу.

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