После удара по центру Херсона с ранением в больницу попал волонтер из Норвегии
В Херсоне во время обстрела получил ранения волонтер из Норвегии.
Об этом сообщает 3 августа Херсонская областная военная администрация в своем Telegram-канале.
По ее информации, волонтер из Норвегии попал под обстрел центра города около 16:50 и получил ранения. Его госпитализировали в местную больницу.
В ОВА добавили, что его жизни ничего не угрожает.
Напомним, сегодня россияне дважды за утро обстреляли главный храм Херсона, ранены четверо спасателей.
Также под удар в Херсоне попал троллейбус, ранения получили три человека. Один из них госпитализирован в тяжелом состоянии.
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Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера россияне запустили по Украине 23 дрона-камикадзе. Около десятка из них были сбиты в Киеве. Остальные беспилотники атаковали Измаил Одесской области. Их целью была портовая инфраструктура на Дунае. Дроны попали по элеватору, зернохранилищу и административным зданиям - порту и морвокзалу.
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