Херсонская ОВА публикует видео с последствиями утреннего обстрела Екатерининского собора в центре города.

Напомним, что в момент обстрела мимо собора проезжал троллейбус, в нем ранены три пассажира.

А позже пострадали четыре спасателя, которые тушили пожар и попали под повторный обстрел.

Напомним, что войска РФ трижды за ночь обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольский район.

Также мы писали, что этой ночью на подлете к Киеву уничтожено около 15 дронов.

Война в Украине идет уже 526-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера россияне запустили по Украине 23 дрона-камикадзе. Около десятка из них были сбиты в Киеве. Остальные беспилотники атаковали Измаил Одесской области. Их целью была портовая инфраструктура на Дунае. Дроны попали по элеватору, зернохранилищу и административным зданиям - порту и морвокзалу.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.