Херсонский художественный музей обвинил россиян в незаконном вывозе из музея трех картин Ивана Айвазовского.

Соответствующее заявление появилось в Фейсбуке учреждения в субботу.

Музей утверждает, что были украдены морские пейзажи "Буря утихает" (1870-х годов), "Вид города Одессы" (дата создания не указана) и "Море" (1900 года).

Также в музее привели факты, доказывающие тесную духовную связь Авйвазовского с Украиной.

В феврале мы сообщали, что один из крупнейших музеев мира Метрополитен в Нью-Йорке признал, что художники Илья Репин и Иван Айвазовский являются украинцами. В подписи к картинам "Корабль в бурном море", "Корабль при лунном свете" и другим работам Айвазовского появилось слово "украинец".

Однако в марте музей причислил знаменитого мариниста к армянским художникам. На сайте музея картины художника оказались подписаны именем Иван Константинович Айвазовский, а в скобках приводится его армянское имя - Ованес Айвазян. Кроме того, руководство музея изменило подпись к картине Айвазовского "Корабль в лунном свете". В учреждении указали на армянское происхождение художника.