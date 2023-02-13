Один из крупнейших и четвертый по посещаемости художественный музей мира Метрополитен в Нью-Йорке признал, что художники Илья Репин и Иван Айвазовский являются украинцами.

Об этом свидетельствуют подписи под их работами, обнародованные на сайте музея.

В подписи к портрету писателя Всеволода Гаршина, портрету мальчика, "Пастуху с отарой овец" и другим картинам Репина написано, то он является украинским художником родом из Чугуева, сейчас Харьковская область.

В подписи к картинам "Корабль в бурном море", "Корабль при лунном свете" и другим работам художника Айвазовского также говорится, что он является украинцем.

Репин родился в 1844 году в Чугуеве Харьковской области, учился в Петербургской академии искусств. Он создал галерею портретов современников, работал как исторический художник и мастер бытовых сцен. Свои картины он писал в Российской империи.

Айвазовский - живописец-маринист армянского происхождения, коллекционер, меценат. Родился в 1817 году в Феодосии. Он также учился в Петербургской академии искусств. Айвазовский, который наиболее известен своими морскими пейзажами, предпочитал жить и работать в Крыму.

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