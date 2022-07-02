В России в деревне Любенск Псковской области в субботу, 2 июля, сгорел дом-музей композитора Римского-Корсакова. Это была одна из усадеб композитора, входящая в состав мемориального дома-музея.

Об этом сообщают СМИ.

По предварительным данным, пожар возник из-за неосторожности строителей, которые перекрывали кровлю усадьбы с использованием открытого огня. Пламя очень быстро распространилось по зданию. Спасти здание усадьбы не удалось.

В усадебном доме располагались экспозиции и все, что удалось собрать, в том числе, благодаря потомкам композитора.

Николай Римский-Корсаков создал более 15 опер, среди которых "Садко", "Снегурочка", "Майская ночь", "Царская невеста", "Ночь перед Рождеством" (по повести Гоголя), интермедия "Полет шмеля".

Ранее мы писали, что в российской Твери в апреле пылало здание оборонного НИИ, в котором разрабатывались оперативно-тактические комплексы "Искандер" и С-400. Площадь пожара достигла 1500 квадратных метров. В здании обрушилась крыша.

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