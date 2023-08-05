Ночью 5 августа российские войска обстреляли Корабельный район Херсона. Снаряды попали в жилые дома, две женщины ранены.

Об этом в эфире телемарафона сообщил руководитель пресс-офиса Херсонской ОВА Александр Толоконников.

Ночью российские войска также сбросили авиабомбы в районе Антоновского моста.

"В минувшие сутки армия РФ атаковала из авиации Одрадокаменку, там ранено мужчину, его госпитализировали. Также под обстрелом находился Станислав, с осколочным ранением в больницу доставили местного жителя", - сказал Толоконников.

Также в ОВА сообщили, что российская армия сбросила на Берислав с дронов взрывчатку.

Напомним, вчера россияне повторно обстреляли больницу Карабелеша в Херсоне, где накануне от попадания снаряда погиб молодой врач.

Ранее россияне дважды за одно утро обстреливали главный храм Херсона, ранены четверо спасателей.

Война в Украине идет уже 528-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Украинское командование и украинские военные паблики заявляют о продвижении ВСУ к югу от Бахмута в районе Клещеевки-Курдюмовки. Вчера минобороны РФ заявило с утра об атаке морских дронов на базу флота в Новороссийске. А сегодня утром в России официально подтвердили удар по танкеру к югу от Керченского пролива.

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