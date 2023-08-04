С вечера и ночью 3 августа войска РФ пять раз обстреляли Никопольщину из тяжелой артиллерии и РСЗО.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Есть прилеты по Никополю, Красногригорьевской и Мировской громаде.

Пострадали двое жителей Никополя. Среди них 85-летняя женщина и 35-летний мужчина. Им оказана необходимая помощь. Будут лечиться дома.

В городе повреждены более двух десятков частных домов, легковой автомобиль и два грузовика. Повреждены несколько солнечных панелей, теплицы, три газопровода и две линии электропередач. Пострадали десять хозяйственных построек, еще две – уничтожены.

Последствия вражеских атак уточняются.

Война в Украине идет уже 527-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне ведут контратаки на Запорожском и Бахмутском направлениях, чтобы вернуть потерянные позиции. Под Бахмутом РФ атакуют западнее Курдюмовки, южнее Андреевки и западнее Клещеевки. На Купянском и Лиманском направлениях продолжает наступать РФ. Основные бои там идут в Серебрянском лесу.

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