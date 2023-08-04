В Херсоне под российский обстрел повторно попала больница Карабелеша, где во вторник от попадания снаряда погиб молодой врач.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Боеприпасы разорвались во внутреннем дворе, пострадало здание морга, выбиты окна и двери.

Работники и пациенты успели спуститься в укрытие и в этот раз обошлось без пострадавших.

Накануне под обстрел попал ТЦ в центре города.

Перед этим российские войска дважды за утро обстреляли главный храм Херсона, было ранено четверо спасателей.

Также стало известно, что после удара россиян по центру Херсона с ранением в больницу попал волонтёр из Норвегии.

Война в Украине идет уже 527-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне ведут контратаки на Запорожском и Бахмутском направлениях, чтобы вернуть потерянные позиции. Под Бахмутом РФ атакуют западнее Курдюмовки, южнее Андреевки и западнее Клещеевки. На Купянском и Лиманском направлениях продолжает наступать РФ. Основные бои там идут в Серебрянском лесу.

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