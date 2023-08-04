Россия обстреливает Украину ракетами, которые Киев передал за газовые долги в 1999 году.

Об этом сообщают "Схемы".

Сообщается, что крылатые ракеты Х-55 Украина передала РФ в рамках соглашения между Кабмином и российским правительством от 2 ноября 1999 года в обмен на погашение задолженности за потребленный российский газ.

Журналисты обнаружили по меньшей мере десяток ракет из списка, которые Россия уже запустила по украинским городам.

В договоре 1999 года говорилось о передаче вооружения на 275 млн долларов в качестве погашения долгов. На эту сумму Украина передала России восемь тяжелых бомбардировщиков Ту-160 и три Ту-95МС, а также 575 крылатых ракет Х-55.

Главным инициатором сделки был тогдашний глава НАК "Нафтогаз" Игорь Бакай.

Против сделки жестко выступили американцы и, в итоге, практика обмена стратегических бомбардировщиков и ракет на долги по газу продолжена не была.

Оставшиеся у Украины 11 Ту-160 были затем утилизированы по финансировавшейся США программе Нанна-Лугара, кроме одной машины, которая приведена в небоеспособное состояние и находится в Полтавском музее дальней и стратегической авиации.

Ранее мы писали, что сегодня в командовании "Юг" предупредили, что Россия может нанести ракетный удар по Украине после атак беспилотников-камикадзе. В Черное море выведена мощная группировка ракетоносителей.

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