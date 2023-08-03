В центре Киева восстановили отель Alfavito, куда попала российская ракета 31 декабря 2022 года.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Фасад здания уже полностью готов, строительные леса с боковой части отеля начали снимать.

Разрушенная ракетным ударом гостиница в Киеве расположена возле Дворца культуры Украины и офиса "Укрзализныци". Ранее мы публиковали фото последствий удара.

Как мы сообщали, отель начали восстанавливать в мае.

Война в Украине идет уже 526-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 августа 2023 года в онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера россияне запустили по Украине 23 дрона-камикадзе. Около десятка из них были сбиты в Киеве. Остальные беспилотники атаковали Измаил Одесской области. Их целью была портовая инфраструктура на Дунае. Дроны попали по элеватору, зернохранилищу и административным зданиям - порту и морвокзалу.

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