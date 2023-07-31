Украина восстановила практически 100% предприятий тепловой генерации, поврежденных россиянами.

Об этом сообщил глава Министерства стратегической промышленности Александр Кубраков.

Параллельно идет работа над обеспечением резервными мощностями на случай возникновения форс-мажорных ситуаций.

По словам Кубракова, на сегодняшний день уровень подготовки объектов ЖКХ к стабильной работе в осенне-зимний период составляет около 60%.

Он уверен, что Украина будет технически готова на 100% к началу отопительного сезона до 1 октября "при условии слаженной работы всех заинтересованных сторон".

Ранее эксперты и представители власти неоднократно говорили, что новая зима будет сложнее предыдущей.

Советник Офиса президента Михаил Подоляк призвал запасаться пауэрбанками, зарядными станциями и другими вещами.

Война в Украине идет уже 523-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 31 июля 2023 года в онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. На востоке россияне продолжают вести активные атаки. На Купянском и Лиманском направлениях противник предпринял несколько попыток наступать, но потерпел неудачу и понес потери. Под Бахмутом ВСУ продолжили продвигаться на южном фланге. В районе Донецка противник усилил штурмовые действия под Марьинкой. На Ореховском участке третий день как установилось относительно затишье.

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