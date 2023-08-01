Украинцы, чья недвижимость была разрушена из-за вторжения РФ, смогут получить сертификат на покупку нового жилья в рамках правительственной программы "еВосстановление".

Заявку нужно подать в "Дие", сообщил глава Минцифры Михаил Федоров.

Купить жилье можно будет новое у застройщика или на вторичном рынке.

Для участия в программе разрушенное жилье должно находиться на подконтрольной территории. После заявки в "Дие" его осмотрит специальная комиссия и определит сумму компенсации.

Получив жилищный сертификат, человек должен будет отказаться от прав на разрушенное жилье. Тогда он сможет стать собственником нового имущества.

В будущем также появится возможность получить денежную компенсацию, чтобы построить жилье на собственной земле.

Напомним, что в мае Минцифры запустило услугу "еВосстановление" в "Дие". В первый день работы системы "еВосстановление" произошел сбой из-за огромного числа заявок о поврежденном жилье.

Как писала "Страна", украинцы, которые уже сделали ремонт поврежденного жилья за свой счет, также смогут получить компенсацию.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о программе "еВосстановление" и объясняла, что такое сертификаты.