Украинцы, которые уже сделали ремонт поврежденного жилья за свой счет, смогут получить компенсацию от государства.

Об этом сообщил сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кабмин внес соответствующую правку в программу "еВосстановление". К осени планируют разработать конкретный механизм и тогда начать выплаты.

Напомним, изначально на программу было выделено 4,4 млрд грн. В июне было решено выделить еще более 6,3 млн гривен.

Война в Украине идет уже 516-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 515-го дня войны. Вчера Россия нанесла очередной удар по Одессе, применив 19 ракет. В ходе обстрела Одессы один человек погиб. Россияне пытались наступать на Запорожском, Бахмутском и Лиманском направлениях. Военный паблик DeepState пишет о существенном продвижении россиян в районе Кармазиновки (юго-западнее Сватово, направление на Оскол).

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