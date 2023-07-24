Украинцы, которые уже отремонтировали поврежденное жилье за свой счет, смогут получить компенсацию
Украинцы, которые уже сделали ремонт поврежденного жилья за свой счет, смогут получить компенсацию от государства.
Об этом сообщил сообщает премьер-министр Денис Шмыгаль.
Кабмин внес соответствующую правку в программу "еВосстановление". К осени планируют разработать конкретный механизм и тогда начать выплаты.
Напомним, изначально на программу было выделено 4,4 млрд грн. В июне было решено выделить еще более 6,3 млн гривен.
Война в Украине идет уже 516-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 июля 2023 года в онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего, 515-го дня войны. Вчера Россия нанесла очередной удар по Одессе, применив 19 ракет. В ходе обстрела Одессы один человек погиб. Россияне пытались наступать на Запорожском, Бахмутском и Лиманском направлениях. Военный паблик DeepState пишет о существенном продвижении россиян в районе Кармазиновки (юго-западнее Сватово, направление на Оскол).
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