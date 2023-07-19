В Ирпене Киевской области полностью демонтировали дом с картиной британского художника Бэнкси.

Люди, которые проживали в этом доме, жалуются, что местная власть не дает им конкретной информации, когда они смогут получить новое жилье.

"В 60 лет начали все с нуля. У нас сгорело абсолютно все. Местные власти ничего не говорят, когда мы сможем получить новое жилье. Говорят, что на месте демонтированных домов построят новые, но когда это будет никто не знает.

Также в мэрии города сказали, что жителям разрушенных домов дадут некие сертификаты, по которым можно получить жилье аналогичный квадратуры. Если у нас была квартира 60 квадратных метров, то мы можем выбрать квартиру в новом доме в Ирпене с такой же квадратурой, но стоимость квадратного метра не должна превышать 23 тысячи гривен, если цена дороже, то разницу должны покрыть за свой счет", - рассказывает Валентина.

По словам женщины, после освобождения Ирпеня, они с мужем вынуждены жить в съемной квартире и деньги им за это не компенсируют.

Накануне в Ирпене демонтировали граффити британского художника Бэнкси с гимнасткой. Чтобы сохранить рисунок, строители вырезали из стены дома огромную бетонную плиту, предварительно скрепив ее армированным поясом с обеих сторон.

Ранее в Бородянке для защиты граффити Бэнкси с дзюдоистом построили павильон.