В Бородянке для защиты граффити британского художника Бэнкси соорудили небольшой павильон.

Под защиту взяли именно то граффити которое изображено на марке выпущенной "Укрпочтой" на годовщину вторжения России в Украину.

Деньги на строительные работы выделила одна из частных охранных компаний, которая занимается обеспечением охраны граффити Бэнкси в Киевской области.

По словам исполняющего обязанности мэра Бородянки Георгия Ерко, данное граффити нарисовано на поштукатуренной стене, которая начала разрушаться.

"От перепадов температур, дождей, снега штукатурка, на которой нарисовано граффити начала трескаться, и есть риск ее разрушения. В связи с чем было принято решение, соорудить небольшой павильон с прозрачными стенами, чтобы сохранить рисунок", - рассказал Ерко.

Ранее мы писали, что для защиты еще одного граффити Бэнкси в Киевской области установили датчики безопасности. По словам заммэра Константина Мороза, благодаря спонсорской поддержке здесь устанавливается защитное стекло с крышкой, а также специальная система с датчиками движения и датчиками безопасности, температуры и влажности.

Также система безопасности была установлена на четырех работах Бенкси в Бородянке, Ирпене и Горенке чтобы защитить рисунки от возможного вандализма.

Кроме того, мы писали о том, как в Гостомеле вандалы срезали с фасада здания граффити Бэнкси. Впрочем, их удалось поймать, а граффити у них забрали полицейские.