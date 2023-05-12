В Ирпене демонтировали граффити британского художника Бэнкси. Завтра в 12:00 его презентуют в сквере в 300 метрах от дома, где находился рисунок.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Пострадавший от обстрелов дом, на стене которого Бэнкси изобразил девушку-гимнастку, частично уже снесли.

Чтобы сохранить рисунок, строители вырезали из стены дома огромную бетонную плиту, предварительно скрепив ее армированным поясом с обеих сторон.

Сейчас плиту, на которой нанесено граффити, погрузили на платформу для транспортировки.

Ранее в Бородянке для защиты граффити Бэнкси с дзюдоистом построили павильон.

А срезанное в Гостомеле граффити Бэнкси оценили в 9 млн грн, подозреваемому в краже грозит 12 лет тюрьмы.

Тем временем война в Украине продолжается уже 443-й день. Мы следим за новостями 12 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 442-го дня войны. От "Вагнера" продолжились заявления о продвижении ВСУ вокруг Бахмута с обвинениями в адрес подразделений российских войск в оставлении позиций. В утренние и вечерние сводки Генштаба ВСУ эта информация не попала. Не подтверждают ее пока и украинские подразделения, воюющие под Бахмутом.

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