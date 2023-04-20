В Ирпене Киевской области снесут дом с граффити британского художника Бэнкси. Здание расположено по адресу Севериновская, 158.

Подготовительные работы по демонтажу дома уже начались. На площадке работают несколько единиц техники и около десятка рабочих.

При этом рабочие обещают сберечь граффити известного автора. По их словам, его демонтируют отдельно.

Ранее мы приводили рассказы очевидцев о том, как Бэнкси создавал работы в Украине.

Также мы сообщали, что в Гостомеле вандалы срезали с фасада здания граффити Бэнкси.

Война в Украине продолжается уже 421-й день. Мы следим за новостями 20 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 420-го дня войны. В Бахмуте силы "Вагнера", вероятно, продвинулись ближе к Дому культуры на северо-западе. Российские телеграм-каналы утверждают, что украинская армия ушла из села Спорное к юго-востоку от Северска. Генштаб ВСУ выступил против возвращения украинским военным в тылу доплаты в 30 тысяч гривен. Продолжаются проблемы с украинским зерном, которое блокируют европейские соседи Украины из-за убытков своих фермеров.

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Олеся Медведева в своем блоге анализирует события минувшего дня.