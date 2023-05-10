Запущенная сегодня система "еВосстановление" уже перегружена, и в ней произошел сбой из-за тысяч заявок о поврежденном жилье в результате войны.

Об этом сообщило Министерство восстановления в своем Telegram-канале.

"Сегодня мы начали регистрировать заявки на денежную помощь по программе "еВосстановление". Заявок уже тысячи, и система перегружена. Наши технические команды уже работают над недостатками и устранят их в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Тем, кто не смог зарегистрироваться, министерство советует попробовать это сделать позже.

Напомним, система "еВосстановление" позволяет подать заявку на получение средств для ремонта поврежденного жилья.

Ранее мы писали, что через "Дию" украинцы подали уже более 325 тыс. сообщений об уничтожении или повреждении жилья.

Также мы сообщали, что более 2,4 млн украинцев проживают в поврежденном или разрушенном жилье в результате полномасштабного вторжения России в Украину.

Война в Украине продолжается уже 441-й день. Мы следим за новостями 10 мая в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 440-го дня войны. В ночь на 9 мая по Украине запустили 25 ракет морского и воздушного базирования. 23 из них были сбиты. Ракетные удары России становятся уже практически ежедневными. Судя по всему, это связано с попыткой нанести урон резервам ВСУ накануне ожидаемого наступления.