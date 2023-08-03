Россияне продолжают обстрелы Харьковской области. Фото: Telegram/zadorenko_v

Российские войска из танков обстреляли пограничную Казачью Лопань в Харьковской области.

Об этом сообщил спикер Дергачевской городской военной администрации Александр Кулик в интервью изданию "Суспильне".

По его словам, повреждены, по меньшей мере, 10 домов, перебита линия электроснабжения - поселок остался без света.

По предварительной информации, раненых нет.

Россияне обстреляли Казачью Лопань

Россияне обстреляли Харьковскую область

Накануне губернатор Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что РФ возобновила наступление на Купянском направлении.

Война в Украине идет уже 526-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 августа 2023 года в онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера россияне запустили по Украине 23 дрона-камикадзе. Около десятка из них были сбиты в Киеве. Остальные беспилотники атаковали Измаил Одесской области. Их целью была портовая инфраструктура на Дунае. Дроны попали по элеватору, зернохранилищу и административным зданиям - порту и морвокзалу.

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