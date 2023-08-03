Российские войска из танков обстреляли пограничную Казачью Лопань в Харьковской области.

Об этом сообщил спикер Дергачевской городской военной администрации Александр Кулик в интервью изданию "Суспильне".

По его словам, повреждены, по меньшей мере, 10 домов, перебита линия электроснабжения - поселок остался без света.

По предварительной информации, раненых нет.

Накануне губернатор Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что РФ возобновила наступление на Купянском направлении.

Война в Украине идет уже 526-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 августа 2023 года в онлайне .

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера россияне запустили по Украине 23 дрона-камикадзе. Около десятка из них были сбиты в Киеве. Остальные беспилотники атаковали Измаил Одесской области. Их целью была портовая инфраструктура на Дунае. Дроны попали по элеватору, зернохранилищу и административным зданиям - порту и морвокзалу.

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