РФ возобновила наступление на Купянском направлении и усилила обстрелы гражданских населенных пунктов.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил губернатор Харьковской области Олег Синегубов.

Как он сказал, эвакуацию населения пока не объявляют, все будет зависеть от ситуации на фронте.

"Мы эвакуировали детей раньше из некоторых приграничных населенных пунктов, где фактически велись боевые действия. Если брать Купянское направление, там проживают сейчас 12 тысяч человек, из них 526 – дети. Все у нас эвакуационные планы актуализированы, все маршруты приведены в действие. Когда такая необходимость, к сожалению, будет, мы объявим обязательную там эвакуацию. Но это напрямую зависит от обстоятельств, которые у нас будет на линии фронта", – сообщил Синегубов.

Он заверил, что ВСУ удерживают позиции.

"Что касается наших военных, то они свои позиции держат, врагу наносят большие поражения и живой силы, и военной техники. Эти штурмы идут волнами – очередную волну нужно пережить, передержать", - сказал губернатор.

Синегубов добавил, что купянские общины РФ обстреливает почти каждый день.

"Их обстреливают управляемыми авиабомбами, разрушая при этом жилищный фонд, страдают исключительно гражданские люди. Сам город Купянск обстреливается почти каждый день, но еще больше обстреливают те населенные пункты, которые входят в эту общину ближе к границе с РФ", – рассказал глава ХОВА.

В середине июля Синегубов рассказывал, что на Купянском направлении россияне перешли от атак ДРГ к масштабным штурмовым действиям.

С тех пор направление регулярно фигурирует в сводках.