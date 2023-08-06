Сегодня утром в Харькове прозвучали взрывы. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что город находится под обстрелом.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в Харькове под удар попал Холодногорский район.

По его словам, били предварительно ракетами комплекса С-300. О пострадавших информации не поступало.

"Профильные службы выехали на обследование последствий обстрелов в Холодногорском районе", - написал Синегубов.

В Харькове на месте утреннего прилета поднимается дым.

Напомним, вчера вечером россияне сбросили управляемую авиабомбу на центр переливания крови в Купянске, есть погибшие и раненые.

Ранее мы писали, что в результате обстрела РФ в Харькове частично разрушено здание общежития ПТУ, а также дорога рядом с ним.

Война в Украине идет уже 529-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 августа 2023 года в онлайне. Россия нанесла массированный удар по Украине, всего было запущено 70 средств воздушного нападения, сбить удалось 30 крылатых ракет и 27 ударных дронов.

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