Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская управляемая авиационная бомба ударила по центру переливания крови в Купянске (Харьковская область). Есть погибшие и раненые.

Об этом Владимир Зеленский написал в своем Telegram-канале.

Президент добавил, что спасатели ликвидируют возникший после прилета пожар.

Перед этим россияне сбросили на Херсон пять управляемых авиабомб за сутки. Удар был нанесён 4 самолётами Су-35 со сбросом боеприпасов типа КАБ-500. Повреждены частные жилые дома.

Мы также публиковали фото последствий российского удара управляемыми авиабомбами по Черниговской области.

Война в Украине идет уже 528-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Украинское командование и украинские военные паблики заявляют о продвижении ВСУ к югу от Бахмута в районе Клещеевки-Курдюмовки. Вчера минобороны РФ заявило с утра об атаке морских дронов на базу флота в Новороссийске. А сегодня утром в России официально подтвердили удар по танкеру к югу от Керченского пролива.

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