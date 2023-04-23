За сутки на Херсон было сброшено пять управляемых авиабомб с четырех самолетов.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг" в Facebook.

"Враг дважды применил ударные дроны типа "Ланцет" по Херсонскому району. А также нанес групповой авиационный бомбовый удар 4 самолетами Су-35 со сбросом пяти КАБ-500. Повреждены частные жилые дома. Без человеческих потерь", - пишет пресс-служба "Юг".

Российские военные паблики публикуют видео ударов бомбами по правому берегу. Дата и конкретное место съемок неизвестно.

Ранее американский институт изучения войны сообщает, что ВСУ, вероятно, появились на левом берегу Херсонской области, но их намерения неясны.

В оперкомандовании "Юг" прокомментировали сообщение ISW о появлении ВСУ на левом берегу Херсонской области, заявив о необходимости набраться терпения даже лучшим студентам Института изучения войны.

Тем временем война в Украине продолжается уже 424-й день. Мы следим за новостями 23 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 423-го дня войны. "Институт изучения войны" сообщил, что "вагнеровцы", вероятно, захватили железнодорожную станцию в центре Бахмута. В районе Керчи прогремели взрывы. На украинских дорогах появились "Леопарды". Однако западные СМИ по-прежнему говорят, что нынешних поставок Украине недостаточно для контрнаступления.

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