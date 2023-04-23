Спикер Сил обороны Юга Наталья Гуменюк прокомментировала сообщение аналитиков Института изучения войны (ISW) о переходе ВСУ на левый берег Херсонской области.

Комментарий на эту тему она оставила в эфире общенационального телемарафона:

"Я хочу, чтобы все понимали: когда линия фронта проходит по такой широкой мощной реке как Днепр, преодолеть такое препятствие – очень сложная работа. Поэтому здесь нужно набраться терпения даже лучшим студентам Института изучения войны", – сказала Наталья Гуменюк.

Она добавила, что операции ВСУ требуют информационной тишины, пока это не будет достаточно безопасно для украинских военных.

Напомним, война в Украине продолжается уже 424-й день. Мы следим за новостями 23 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 423-го дня войны. "Институт изучения войны" сообщил, что "вагнеровцы", вероятно, захватили железнодорожную станцию в центре Бахмута. В районе Керчи прогремели взрывы. На украинских дорогах появились "Леопарды". Однако западные СМИ по-прежнему говорят, что нынешних поставок Украине недостаточно для контрнаступления.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует, о чем говорит запрет на ввоз украинского продовольствия в страны ЕС.