"Институт изучения войны" анализирует сообщения российских военных пабликов о появлении ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Об этом говорится в новой сводке.

"Российские военные блогеры предоставили достаточно видеоматериалов с геолокацией, чтобы подтвердить, что украинские силы заняли позиции на левобережье Херсонской области по состоянию на 22 апреля", - говорится в сводке.

Неустановленное количество украинцев появились севернее Олешек и продвинулись до северной окраины населенного пункта по трассе к западу от Дачи.

"Эти кадры также указывают на то, что российские силы могут не контролировать острова на реках Кинка и Чайка... Российские силы могут уделять приоритетное внимание поддержанию обороны в городских районах, таких как Олешки и Новая Каховка, оставляя острова в дельте Днепра без присмотра", - предполагают в "Институте".

По его данным, "масштабы и намерения этих украинских усилий остаются неясными, равно как и способность и желание Украины сохранять устойчивые позиции в этом районе".

Российские паблики, комментируя это, говорят, что действия ВСУ могут быть демонстративными для создания иллюзии подготовки наступления на данных участках. В то время как основной удар нанесут в другом месте.

Война в Украине продолжается уже 424-й день. Мы следим за новостями 23 апреля в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 423-го дня войны. "Институт изучения войны" сообщил, что "вагнеровцы", вероятно, захватили железнодорожную станцию в центре Бахмута. В районе Керчи прогремели взрывы. На украинских дорогах появились "Леопарды". Однако западные СМИ по-прежнему говорят, что нынешних поставок Украине недостаточно для контрнаступления.

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