В распоряжении "Страны" оказалось видео, снятое внутри одной из квартир жилого комплекса "Genevе" в Днепре. Ролик был снят вскоре после российского ракетного удара неделю назад.

Как видно на кадрах, здание сильно пострадало, в помещениях масштабные разрушения: вынесло части стен, окна и оконные проемы.

Напомним, вечером 28 июля Россия нанесла ракетный удар по многоэтажке и зданию СБУ в Днепре. Как выяснилось, многоэтажка - недавно построенный жилой комплекс.

Жители этого дома опасаются, что власти не будет компенсировать им восстановление жилья. А мэр Днепра Борис Филатов у себя на странице в Facebook написал, что в доме не было жильцов, потому что "это была вторая очередь под продажу". Хотя на самом деле там живут люди.

Война в Украине идет уже 527-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 4 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне ведут контратаки на Запорожском и Бахмутском направлениях, чтобы вернуть потерянные позиции. Под Бахмутом РФ атакуют западнее Курдюмовки, южнее Андреевки и западнее Клещеевки. На Купянском и Лиманском направлениях продолжает наступать РФ. Основные бои там идут в Серебрянском лесу.

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