В субботу, 5 августа, в центре Донецка прогремели взрывы.

По данным местных пабликов, в результате удара по городу на улице Щорса загорелось здание Донецкого университета экономики и торговли.

В так называемой "ДНР" заявляют об ударе со стороны ВСУ кассетными боеприпасами по центру Донецка.

В Telegram-каналах появилось видео пожара после прилёта по зданию Донецкого университета экономики и торговли.

Паблики пишут, что верхние этажи корпуса полностью охвачены огнем, рухнула крыша и часть перекрытий.

Между тем в Донецке информируют о новом обстреле центра города.

Ранее мы сообщали, что 28 июля в Донецке под удар попало здание так называемого "МВД ДНР".

Также публиковалось видео момента прилета в здание.

Война в Украине идет уже 528-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Украинское командование и украинские военные паблики заявляют о продвижении ВСУ к югу от Бахмута в районе Клещеевки-Курдюмовки. Вчера минобороны РФ заявило с утра об атаке морских дронов на базу флота в Новороссийске. А сегодня утром в России официально подтвердили удар по танкеру к югу от Керченского пролива.

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