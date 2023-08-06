Войска РФ обстреляли село Подолы в Купянском районе Харьковской области. Удар разрушил частный дом, погибла женщина.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В результате вражеского обстрела села Подолы в Купянском районе погибла женщина 58 лет, мужчина 66 лет получил ранения, госпитализирован в медицинское учреждение", - написал Синегубов.

Разрушен частный дом, возник пожар в хозяйственной постройке.

Напомним, сегодня утром в Харькове прозвучали взрывы, под удар попал Холодногорский район. По предварительным данным, били ракетами комплекса С-300.

Также вчера российские войска сбросили управляемую авиабомбу на центр переливания крови в Купянском районе Харьковской области. Погибли два человека, еще четыре получили ранения.

Война в Украине идет уже 529-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 августа 2023 года в онлайне. Россия нанесла массированный удар по Украине, всего было запущено 70 средств воздушного нападения, сбить удалось 30 крылатых ракет и 27 ударных дронов.

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