За прошедшие сутки россияне нанесли 16 ударов по населенным пунктам Донецкой области. Два человека погибли и два получили ранения.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

"Оккупанты применили управляемые авиабомбы "ФАБ-250", РСЗО "Град", артиллерию. Армия России атаковала 11 населенных пунктов. Повреждены 32 гражданских объекта: 28 жилых домов, из них 11 многоквартирных, школа, предприятие, автозаправочная станция, склад, гаражи, автомобили", - говорится в сообщении Нацполиции.

Сообщается, что две авиабомбы россияне сбросили на Нью-Йорк, в результате погибли два человека, двух гражданских ранили. Разрушения получили 8 многоквартирных домов и 6 частных, а также учебное заведение.

Еще один авиаудар управляемой бомбой враг нанес по Торскому. Разрушен частный дом, под завалами которого погиб мужчина.

В Торецке россияне нанесли удар по автозаправке, люди не пострадали.

В Часовом Яру в результате артиллерийского обстрела повреждены 2 многоквартирных дома и 7 гаражей.

Война в Украине идет уже 529-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 6 августа 2023 года в онлайне. Россия нанесла массированный удар по Украине, всего было запущено 70 средств воздушного нападения, сбить удалось 30 крылатых ракет и 27 ударных дронов.

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