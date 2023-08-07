В сети появилось видео из Часова Яра в Донецкой области. Город сильно пострадал от обстрелов.

Соответствующие кадры публикуют Telegram-каналы.

На видео можно заметить полуразрушенные дома с пустыми и закопченными проемами вместо окон и перевернутое авто во дворе пятиэтажки.

Напомним, недавно россияне уничтожили Дворец культуры в Часове Яре, в котором оказывали медицинскую помощь.

Также мы писали, что на днях Россия обстреляла Торецк. Снаряд упал рядом с частью ГСЧС, ранен спасатель.

Война в Украине идет уже 530-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне активизировались на Сватовско-Купянском направлении, где они уже несколько недель ведут наступление. При этом РФ пытается продвинуться к Купянску. Что касается Бахмута, то, по данным Wall Street Journal, украинское продвижение под Бахмутом замедлилось "из-за жесткой российской обороны и контратак".

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