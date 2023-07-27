В четверг, 27 июля, в результате обстрела Авдеевки погиб мужчина, еще двое получили ранения.

Об этом сообщила представитель Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева, пишет "Суспильне".

По ее информации, раненых госпитализировали в тяжелом состоянии.

"Российские военные попали по двухэтажному дому, в результате погиб 47-летний местный житель. Также получили осколочные ранения двое мужчин в возрасте 49 и 64 года. Их в тяжелом состоянии доставили в больницу", - уточнила спикер.

Ранее мы писали, что на днях войска РФ ударили авиабомбами по Нью-Йорку в Донецкой области, погибли четверо местных жителей.

Война в Украине идет уже 519-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 27 июля 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Украина, судя по всему, активизировала наступательные действия на южном участке фронта. Хотя официальных подтверждений этому не было. В Донецкой области ВСУ заявляют об успехе в районе Старомайорского. На море россияне готовятся к блокаде портов Украины. Для этого РФ готовит корабли и авиацию, отрабатывает обнаружение и уничтожение кораблей.

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