Войска РФ сегодня около 9:20 обстреляли Казачью Лопань Харьковского района, пострадали двое мужчин, они госпитализированы.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Есть попадание в частные дома и хозяйственные постройки, возник пожар. Экстренные службы работают над ликвидацией последствий", - написал он.

Ранее россияне обстреляли Холодногорский район Харькова. В результате ракетного удара повреждено предприятие в Холодногорском районе.

Также стало известно о гибели двух человек в результате удара по центру переливания крови в Харьковской области. Сегодня число раненых в результате удара по Кругляковке Харьковской области возросло до девяти человек.

Война в Украине идет уже 531-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Самые тяжелые бои на Купянском направлении, где РФ пытается вернуть утраченные территории. На Южном фронте - в Запорожской области, по данным Минобороны Украины, у ВСУ есть тактические продвижения, но их затрудняет российская оборона.

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