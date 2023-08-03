В ночь на 3 августа в Харькове произошел пожар на тринадцатом этаже шестнадцатиэтажного дома, погибла женщина. Пожарные спасли девять человек, еще 17 эвакуированы.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в своем Telegram-канале.

"3 августа в 00:19 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в квартире на тринадцатом этаже в многоквартирном жилом доме по проспекту Гагарина в городе Харькове. Огнем была полностью охвачена квартира, площадь пожара составляла 70 кв. метров. Из-за сильного задымления обитатели верхних этажей не могли самостоятельно покинуть собственные дома. Благодаря оперативным действиям спасены девять человек, еще 17 жителей дома эвакуированы.

В квартире, полностью заваленной мусором, пожарные обнаружили тело погибшей женщины. В 02:12 пожар локализован. Окончательно пожар был ликвидирован в 08:19", - говорится в сообщении.

Всего на месте происшествия работали 65 спасателей и 13 единиц техники.

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