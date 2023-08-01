В микрорайоне Аккент в Алматы 1 августа возник пожар в многоэтажке. Чтобы спастись от огня, люди прыгали из окон.

Об этом сообщают местные СМИ.

В департаменте по чрезвычайным ситуациям Алматы рассказали подробности о пожаре в 16-этажном жилом доме.

"В 17 часов 10 минут силы и средства ДЧС направлены по повышенному рангу в Алатауский район, микрорайон Аккент, дом 54. По прибытии через шесть минут обнаружено горение открытым пламенем квартиры на пятом этаже 16-этажного жилого дома", — сообщила представитель департамента по ЧС.

Прибывшие на место спасатели установили, что горят электрические кабели в лифтовой шахте на уровне пятого и шестого этажей. На месте пожара были развёрнуты пожарные автолестницы. Однако жители дома не смогли воспользоваться ими, потому что выходы к ним в доме были захламлены вещами.

Жильцы стали выпрыгивать из окон.

На опубликованных в соцсетях видео очевидцев заметны группы людей, стоящих перед домом. Они держат матрасы и растягивают ковры, пытаясь поймать на импровизированные пожарные батуты выпрыгивающих людей.

На одном из видео женщина сбросила из окна шестого этажа на мат своего ребенка, а потом прыгнула и сама. Судя по кадрам, она получила при этом травму, так как ее унесли неподвижную.

Управление здравоохранения Алматы сообщило, что в городские стационары в результате возгорания в доме доставлен 31 человек, из них 16 - дети.

"Летальных исходов среди пострадавших не зарегистрировано", - сказалив пресс-службе управления здравоохранения.

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