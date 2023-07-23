На острове Корфу в Греции начались лесные пожары. В стране уже шестой день бушует огонь, который охватил обширные площади на трёх направлениях, создав угрозу для населения.

Видео масштабного лесного пожара публикует "Страна".

На кадрах можно заметить, что значительная часть Корфу объята огнем и затянута дымом из-за горящих лесов.

Между тем огнем объят и остров Родос, откуда уже были эвакуированы около 19 000 человек. Министерство по изменению климата и гражданской защите заявило, что это была "крупнейшая эвакуация из-за лесного пожара в стране", пишет издание ABC News.

Местная полиция сообщила, что 16 000 человек были эвакуированы по суше и 3 000 по морю из 12 деревень и нескольких отелей.

К точкам эвакуации некоторым туристам пришлось пешком идти в обход, так как прямая дорога, ведущая с восточной стороны Родоса, местами была заблокирована пожаром. В 50-местные автобусы набилось 80-90 человек.

Туристические компании отменили рейсы на Родос. В частности, компания Jet2 заявила, что отменяет пять регулярных пассажирских рейсов на остров, но будет отправлять пустые самолёты на Родос, чтобы помочь эвакуировать туристов.

Напомним, недавно в Греции ввели меры по защите населения от аномальной жары. В некоторых регионах температура воздуха достигала +44 градусов в тени.

Ранее мы писали, что в июне дым от масштабных лесных пожаров в Канаде достиг США и затянул Нью-Йорк.