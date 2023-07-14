В Греции ввели меры по защите населения от 40-градусной жары. В частности, в Афинах днем закрывается для посещения Акрополь, отменены работы на открытом воздухе.

Об этом сообщает в пятницу, 14 июля, греческий телеканал ERT-1.

По данным метеорологического подразделения Национальной обсерватории Афин, сегодня температура в стране местами достигла +44 градусов, что делает этот день самым жарким за уже минувший летний период.

По словам специалистов, Афины и Салоники столкнутся с экстремальными температурами, которые будут иметь значительные последствия для здоровья. В связи с этим Министерство труда и социальной защиты приняло решение об обязательной приостановке работ, где применяется ручной труд на открытом воздухе, так как риск теплового удара становится чрезвычайно высоким в дневной период времени.

Также решено приостановить в период жары работу служб доставки из кафе заказов на дом. Сегодня не будут проводиться экзамены на вождение автомобиля, отменяется посещение ряда госслужб, вводится удаленная работа для тех, у кого это возможно в частном секторе. Жителям рекомендовано без необходимости на улицу не выходить и находиться в кондиционируемых помещениях.

Министерство культуры Греции сообщило, что Акрополь закрыли в пятницу днем для посетителей. Останутся открытыми площадки Древней Агоры и Керамикоса, где можно будет посетить археологические музеи.

В последние дни в Греции стоит очень жаркая погода - около +37...+38 градусов в тени. Пик волны жары, уже получившей название "Клеон", будет сегодня и завтра, когда почти повсеместно воздух прогреется до +43...+44 градусов в тени. В последующие дни жара, согласно прогнозам, немного спадет, но температура воздуха все еще останется в пределах +37...+39 градусов.

Напомним, недавно человечество пережило самые жаркие дни в истории метонаблюдений. Так, в понедельник, 3 июля, средняя мировая температура на планете впервые превысила 17 градусов.

Также британские ученые прогнозируют аномальные температурные рекорды этим летом для Европы.