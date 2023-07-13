Недавно человечество пережило самые жаркие дни в истории метонаблюдений. Так, в понедельник, 3 июля, средняя мировая температура на планете впервые превысила 17 градусов.

Об этом сообщает Bloomberg.

Согласно данным Национальных центров экологического прогнозирования США, средняя температура оставалась рекордно высокой на протяжении недели.

В 2023 году угрозы, связанные с изменением климата, усилились из-за явления Эль-Ниньо, которое провоцирует более сильную жару.

Экстремальная жара подвергла опасности людей и экономику по всему миру. В северной Европе правительства предупредили граждан о риске для здоровья из-за погоды и призвали при возможности перейти на удаленный формат работы, когда температура достигла 45 градусов.

Кроме того, власти Индии рассматривают возможность частичного запрета на экспорт риса в связи с возможной засухой, а в Китае жара может ударить по производству хлопка, которое уже пострадало из-за позднего посева и ранних холодов.

Напомним, весной ученые-климатологи зафиксировали самую высокую в истории среднюю температуру поверхности мирового океана. Она составила 21,1 градуса, превысив предыдущий максимум в 21 градус, установленный в 2016 году.

Ранее известный голландский исследователь климата Леон Симонс предупредил, что из-за усиления явления Эль-Ниньо Землю в этом году ожидают беспрецедентная жара, ураганы, проливные дожди и прочие крупные природные аномалии. По его словам, Эль-Ниньо усилит свое влияние в центральной и восточной частях Тихого океана в августе, превратившись в супер Эль-Ниньо.