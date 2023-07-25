В сети появилось видео сильного лесного пожара в окрестностях французской Ниццы.

Соответствующие кадры распространились в соцсетях.

Местные СМИ сообщают, что в тушении возгорания принимают участие около 80 пожарных, власти также задействовали вертолет. Кроме того, было нарушено движение автомобилей по трассе A8, пролегающей через Кань-сюр-Мер.

Напомним, в июле Европу охватила экстремальная жара. Во многих странах начались пожары. Так, в Палермо из-за вспыхнувшего лесного пожара был временно закрыт аэропорт. Аэропорт также был изолирован на суше на несколько часов из-за перекрытия дорог и приостановки железнодорожного сообщения с Палермо.

Лесные пожары охватили, в частности, гору Капо Галло, мыс, откуда открывается вид на морской курорт Монделло, и холм Беллолампо.

Накануне в Греции объявили эвакуацию с острова Корфу из-за масштабных лесных пожаров, которые бушуют с 23 июля.

Также сегодня сообщалось, что лесные пожары бушуют и в Турции. Они затронули туристическую зону Кемера, огонь видно из отелей. В целом огонь охватил уже три провинции: Анталию, Манису и Кахраманмараш. Справиться с огнем мешает установившаяся в Турции экстремальная жара.



